إخماد حريق كبير في مصنع للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

نشب حريق كبير، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بأحد مصانع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بحي الجنوب ببورسعيد، دون إصابات، حيث نشب في تجمع المخلفات في مكان غير مخصص لذلك بالمصنع.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بحريق مصنع

تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق كبير في مصنع للغزل والنسيج وساعد في الاشتعال كميات كبيرة من الخيوط ومواد الإنتاج.

5 سيارات للسيطرة على حريق المصنع

وأمر مدير أمن بورسعيد رجال الحماية المدنية والإطفاء بالتوجه إلى مكان الحريق، وبالفعل انتقلت خمس سيارات إطفاء إلى المصنع وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي المصانع الأخرى بالمنطقة، خاصة أنه قريب جدا من المخازن المتواجد فيها أطنان من الخيوط المعدة للتصنيع والمصانع المجاورة.

كما نفذ رجال الإطفاء والحماية المدنية أعمال التبريد لضمان عدم لضمان عدم تصاعد الأدخنة التي تنشب عنها اشتعال النيران مرة أخرى، كما أنها تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

الحريق نشب في تجمع مخلفات في غير مكانها المخصص لها

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن حريقا كبيرا نشب في ساحة مصنع لإنتاج الغزل والنسيج «موجه تكس» بنطاق حي الجنوب وأن الحريق ناتج عن تجمع المخلفات في مكان غير مخصص لذلك، ولم يسفر الحادث عن أي حالات إصابة أو وفيات.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل فريق بحث جنائي وتستكمل النيابة العامة التحقيقات التي أمرت باستدعاء الشهود لمعرفة ملابسات الحادث.