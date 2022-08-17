إخماد حريق شب في محل تجاري ببني سويف وإصابة مالكه بفقدان للوعي

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريق شب بمحل ملابس في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بمنطقة شارع الجبالي التجارية بمدينة بني سويف، نتج عنه إصابة شخص، نقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بنشوب حريق في محل تجاري بشارع الجبالي في بني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق شب بمحل ملابس، بمنطقة شارع الجبالي التجارية بمدينة بني سويف، نتج عنه إصابة شخص بفقدان للوعي.

ووجَّه اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، بسرعة توجيه قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن على رأس سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمحال التجارية والمنازل المجاورة.

وبالإنتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بأحد محال الملابس بمنطقة شارع الجبالي التجارية بمدينة بني سويف، نتج عنه إصابة «أحمد ع.م» 35 عامًا، صاحب المحل، مقيم قرية العكارتة بمركز ببا، بفقدان للوعي، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بمحل تجاري في بني سويف

وسيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على الحريق وأخمدت النيران ومنعت امتدادها للمحال والمنازل المتأخمة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.