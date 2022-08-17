للمشتاقين لزيارة النبي.. 10 معلومات عن موسم العمرة الجديد وأسعاره المتوقعة

«يا رايحين للنبي الغالي هنيالكم وعقبالي».. لسان حال كل شخص مشتاق لزيارة الكعبة المشرفة ومقام النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأداء العمرة، حيث زفَّت المملكة العربية السعودية خبرا سارا برفع كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا ومنها عودة أعداد المعتمرين لطبيعتها بطاقة تصل لـ2 مليون معتمر شهريًا.

باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، كشف في مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، تفاصيل جديدة عن موسم العمرة في مصر الفترة المقبلة.

أبرز ما ذكره نائب رئيس غرفة السياحة السابق نرصده لكم كما يلي:

تسهيلات كبيرة لأداء العمرة

1- المملكة العربية السعودية أنهت كل الإجراءات الاحترازية بعد جائحة كورونا ومنحت تسهيلات كثيرة لأداء العمرة لأي قادم للسعودية.

2- الفرصة متاحة أمام كل من يذهب للسعودية لأداء العمرة سواء زائر أو سائح أو معتمر أو ذاهب للعمل.

3- موسم العمرة الماضي كان 60 ألف فقط.

مضاعفة أعداد المعتمرين

4- فتح العمرة هذا العام بثلاثة أضعاف العدد الماضي.

5- سيسمح للمصريين بأداء العمرة بالأعداد المناسبة التي اعتادوا عليها في المواسم السابقة.

6- سيتم فتح باب العمرة للمصريين بدءا من شهر أكتوبر المقبل.

7- وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة بدأت العمل على إعداد ضوابط للموسم وستلبي رغبات الشعب المصري.

8- هذا العام سترجع طاقة العمرة لما قبل كورونا لـ500 ألف مصري.

خدمة جديدة من السعودية للمعتمرين

9- المملكة العربية السعودية تقدم نظاما جديدا يخاطب المستهلك مباشرة ويمكن للمواطن حجز العمرة مباشرة من مصر.

10- الموسم الماضي وصل سعر العمرة إلى 50 ألف جنيه للفرد ومتوقع أن تنزل الأسعار لـ50% هذا الموسم.