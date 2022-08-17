رونالدو يتهم الإعلام بالكذب: «عندي 100 خبر منشورين عني.. منهم 5 بس صح»

هاجم لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو وسائل الإعلام، واتهمها بنشر الأكاذيب بشأن مستقبله الذي يبدو غامضا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع الصور «انستجرام» أنه يتعهد بكشف الحقيقة كاملة خلال مقابلة تلفزيونية ستنشر خلال اسبوعين.

وبحسب «سكاي نيوز» فإن رونالدو زعم أنه يحتفظ بـ100 خبر نشر عنه خلال الأشهر الأخيرة، 5 منها فقط كانت صحيحة، مشيرًا إلى أن الجميع سيعرف الحقيقة خلال أسبوعين، متهمًا وسائل الإعلام بالكذب.

تكهنات عن رحيله في الانتقالات الصيفية

ويأتي تعليق رونالدو وسط تكهنات عن رحيله عن ناديه خلال الأسبوعين المتبقيين في فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لرؤية المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد.

ويسعى رونالدو للمشاركة في دوري أبطال أوروبا التي فشل فريقه في التأهل لها، حيث يكتفي مانشستر يونايتد هذا الموسم بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي.

سجل 24 هدفا فقط في الموسم الماضي

وسجل رونالدو لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي 24 هدفا الموسم الماضي في جميع المسابقات، بعدما تألق مع ريال مدريد الإسباني ثم يوفنتوس الإيطالي.

ويلتقي رونالدو مع محمد صلاح مساء الاتنين المقبل حيث يقابل مانشتر يونايتد فريق ليفربول الانجليزي ويبحث كل فريق عن نقاط الفوز بالمباراة.