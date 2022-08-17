طريقة تغيير محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي دون تقديم مستندات

رغم تقديم مصلحة الأحوال المدنية كل التسهيلات الإلكترونية لاستخراج بطاقة الرقم القومي من على هاتف تليفونك من أي مكان، فإن كيفية تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي يشغل بال الكثيرين ومحل استفسار لعدد كبير من المواطنين الذين يرغبون في الحصول على تلك الخدمة بسهولة ويسر.

كيفية تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي

«الوطن» تقدم للقراء خدمة كيفية تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي دون تقديم أي مستندات، وتلك الخدمة تعتمدها مصلحة الأحوال المدنية للتيسير على أفراد الأسرة الواحدة، ويحق لأقارب الدرجة الأولى والثانية فقط تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي دون تقديم مستندات بل يكتفي بتقديم صورة بطاقة من أحد أقاربه وهم الزوجة والأب والأم والأبناء والأشقاء والشقيقات.

وذكرت مصادر أمنية لـ«الوطن»، أنَّ تغيير محل الإقامة لغير أقارب الدرجة الأولى والثانية يتطلب إحضار المستندات الدالة على محل الإقامة الجديدة وتقديمها لـ الأحوال المدنية مثل إيصال المرافق «كهرباء مياه غاز» أو صورة من عقد ملكية الشقة أو الإيجار الموثق في الشهر العقاري.

المستندات الخاصة باستخراج بطاقة الرقم القومي

وتشمل المستندات الخاصة باستخراج بطاقة الرقم القومي ما يلي:

1- استمارة بطاقة الرقم القومي من الأحوال المدنية

2- في حالة استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة يجب حضور أي من أقارب الدرجة الأولى كضامن.

3- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الحالي أو جواز سفر لإثبات شخصية المواطن عند تغيير محل الإقامة.

4- صورة ضوئية لشهادة الميلاد إن وجدت.

5- صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.

6- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

7- تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارات الخاصة.

8- إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعـد الإطـلاع عـلى الأصل «لأصحاب النشاط التجاري».

9- إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي «بعد الاطلاع على الأصل» في حالة إثبات المؤهل الدراسي.

10- اعتماد بطاقة الرقم القومي من جهة العمل الحكومي أو الخاص في حالة كتابة طبيعة الوظيفة.