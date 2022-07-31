خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين.. توصلك لحد البيت

تجديد بطاقة الرقم القومي (أونلاين)، أو عبر الإنترنت أحد الموضوعات التي يبحث عنها المواطن عبر محرك البحث «جوجل» توفيرا للوقت والجهد الذي قد يستغرقه المواطنون في هذا الأمر.

وتيسيرا على الأفراد، أتاحت وزارة الداخلية تقديم خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية أو إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة الرقم القومي، من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية (أونلاين) في أسرع وقت وفي خطوات بسيط كالتالي:

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

-الدخول على الموقع الإلكتروني لخدمات وزارة الداخلية الوزارة على شبكة الإنترنت، وإذا لم يكن لديه حساب عليه إنشاء حساب جديد من هـــــــــنـــا.

- اختيار قطاع الأحوال المدنية.

- اختيار خدمات الإنترنت للمواطنين.

- اختيار الخدمة التي يحتاجها وهي بطاقة رقم قومي من قائمة الخدمات على الطلبات المتاحة.

- من خلال خيار نوع الوثيقة اختر «تجديد البطاقة»، ثم أدخل اسمك رباعيا.

- إدخال اسم الأم والوظيفة ونوع الوظيفة والرقم القومي.

- ادخل عنوان المواطن الذي سيسلم طلب تجديد البطاقة عليه.

- بمجرد أن ينهي المواطن طلب الخدمة سيتسلم الطلب البطاقة بعد تجديدها بالبريد المصري وعلى العنوان الذي أدخله وفي أسرع وقت.

- الدفع سيكون عن طريق آليات الدفع الإلكتروني.

ويتيح الموقع تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين إذ لا يمكن استخراج بطاقة رقم قومى للمرة الأولى من خلال موقع القطاع؛ لأن من شروط استخراج بطاقة رقم قومي لأول مرة يلزم التصوير من خلال الذهاب إلى السجل المدني التابع لمحل السكن المواطن.

وأكدت مصلحة الأحوال المدنية، أنه لا يمكن إصدار بطاقة رقم قومي بدل فاقد أو تالف أونلاين بعد مرور 7 سنوات على إصدار البطاقة (أونلاين)، ويلزم الذهاب إلى مكتب السجل المدني التابع له للتصوير للمواطن تحت سن الـ60 عامًا، ويستثنى من ذلك الأكثر من 60 سنة يمكنه إصدار بطاقة بدل فاقد- تالف من الإنترنت بدون تصوير قبل مرور 3 أشهر على الانتهاء.