تخصيص 32 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة لإقامة مشروعات متكاملة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 32 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة، لإقامة «مشروعات عمرانية متكاملة، ومدارس، وحضانة، ومستشفى، وأنشطة سكنية، وتجارية، وإدارية، وصناعية، وغيرها».

تخصيص قطع أرض لإقامة مشروعات مختلفة

وقال الدكتور عاصم الجزار، في مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط صناعي، وفي مدينة الشروق، تم تخصيص 3 قطع أراض، لإقامة مستشفى، ونشاط تجاري إداري، وفي مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري، وفي مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري إداري، وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراض، لإقامة حضانة، ونشاط تجاري إداري سكني، وفي مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز طبي، وفي مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراض، لإقامة معهد عالٍ، ونشاط تجاري، وفي مدينة بني سويف الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراض، لإقامة مدرسة، ونشاط سكني تجاري إداري، ونشاط صناعي.

تخصيص 4 قطع أراض لإقامة مشروع عمراني متكامل

وأضاف وزير الإسكان، أنه في مدينة ناصر الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراض، لإقامة مشروع عمراني متكامل، ونشاط تجاري إداري سكني، وفي مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط خدمات لوجيستية، وفي مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط طبي، وتجاري معارض، وفي مدينة بدر، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري إداري، وفي مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعي، وفي مدينة العبور، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط سكني تجاري، وفي مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع عمراني متكامل، وفي مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعي، وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري سكني.