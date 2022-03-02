السيسي يفتتح مشروعات إسكان في مدينة 6 أكتوبر عبر فيديو كونفرانس

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح عدد من مشروعات الإسكان الجديدة عبر الفيديو كونفرانس وذلك ضمن عدد من مشروعات الإسكان والطرق، حيث افتتح الرئيس مشروع سكن مصر «177 عمارة» بإجمالي 4236 وحدة بمدينة أكتوبر الجديدة، وافتتاح إسكان إجتماعي «781 عمارة» بإجمالي 18744 وحدة بمدينة أكتوبر الجديدة.

وافتتح الرئيس أيضا مشروع سكن مصر «435 عمارة» بإجمالي 10440 وحدة بمدينة حدائق أكتوبر، وافتتح الرئيس مشروعات إسكان إجتماعي 416 وحدة بإجمالي 9984 وحدة بمدينة حدائق أكتوبر.