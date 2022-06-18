الجزار: توفير سكن لائق لسكان المجتمعات العمرانية يناسب مختلف شرائح الدخل

أكّد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تقدم أعمال تنفيذ مشروع المستشفى بالحي الثالث بالقرب من «خط 10»، بمدينة العبور، الذي سيخدم سكان المدينة والمدن المجاورة لها بطاقة استيعابية سعة 220 سريرا.

المجتمعات العمرانية تقدم خدمات متنوعة لسكانها

أوضح وزير الإسكان، في بيان له، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهتم بتوفير السكن اللائق لسكان المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي يناسب مختلف شرائح الدخل، فضلًا عن حرصها على تقديم الخدمات المتنوعة والمباني الخدمية، وتسلمها للوزارات والجهات المعنية لتشغيلها، ليستفيد بها السكان.

فيما أوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارٍ توريد وتركيب مكونات التكييفات ولوحات الكهرباء واستكمال أعمال الأسوار والتشطيبات الداخلية والخارجية للمستشفى، على أن تستكمل باقي الأعمال تباعاً.

استكمال أعمال تنفيذ مشروع «تدعيم الصرف» بالشعراوي

وقال رئيس جهاز مدينة العبور، إنه جار استكمال أعمال تنفيذ مشروع «تدعيم الصرف» بشارع الشعراوي بخط طول 2 كم وبأقطار تتراوح من 800 لـ900 مم، ضمن تطوير منظومة الصرف الصحي بالمدينة، إذ يتمّ تنفيذ المشروع لفصل صرف الحي الثاني عن صرف حي الشباب والإسكان العائلي.

وأوضح «الغيطي»، أنَّه جارٍ تركيب الجزء المتبقي بمشروع تخفيض المنسوب بشارع الشعراوي بطول 300م، وقريبًا سيتمّ الانتهاء من المشروع بالكامل وتشغيله والاستفادة منه الاستفادة القصوى، وذلك لاستيعاب كميات الصرف ومياه الأمطار الزائدة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنَّه جار استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل ميدان المهندس علاء عبدالعزيز بميدان «دار مصر سابقًا»، واستكمال أعمال تجميل الممرات والمشَايات بالرسومات الديكورية لزيادة المظهر الجمالي للميدان.