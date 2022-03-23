صناعة الجلود: زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج مبالغ فيها.. وعلى التجار ضبطها

ناشدت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، تجار المستلزمات الإنتاج الخاصة بالأحذية والمنتجات الجلدية بضبط الأسعار والتوقف عن الارتفاعات المبالغ فيها خلال الشهور الأخيرة والتي لها آثار سلبية على القطاع وأدت إلى تراجع الإنتاج، مؤكدة ضرورة تكاتف الجميع للوصول بالقطاع إلى بر الأمان وتخطى الأزمات الإقتصادية العالمية التي أثرت على جميع القطاعات الصناعية .

الغرفة: زيادة أسعار مستلزمات الانتاج كبيرة ومبالغ فيها

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال إجتماع مجلس إدارة الغرفة إن أسعار مستلزمات الانتاج الخاصة بقطاع الجلود شهدت زيادة مبالغ فيها خلال الفترة الأخيرة بنسة تتراوح بين 15 و30%، مشيراً إلى أن الزيادة في الأسعار تتم يوميا، ما أثّر على العملية الإنتاجية للمصانع.

وطالب السمالوطي التجار بضبط الأسعار والوقوف جنباً إلى جنب مع القطاع الصناعي في هذه الفترة الصعبة مطالباً بزيادة الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار لحماية الصناعة المحلية من التوقف.

شكاوي من أصحاب المصانع والورش العاملة بالقطاع

وكشف السمالوطي أن الغرفة تلقت عدة شكاوي من أصحاب المصانع والورش العاملة بالقطاع تؤكد احجام عدد من التجار عن بيع مستلزمات الإنتاج رغم توافرها في مخازنهم مما يؤدي إلى تقليل المعروض و زيادة الأسعار .

وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود أنه في حالة استمرار الزيادة المبالغ فيها في أسعار مستلزمات الإنتاج ستطرق الغرفة جميع الأبواب والتواصل مع كافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الزيادات التي تؤثر بالسلب على قطاع الجلود.

أبو حلقة: زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بدأت منذ 4 أشهر

قال يحيي أبو حلقة نائب رئيس غرفة صناعة الجلود إن هذه الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج بدأت منذ 4 أشهر ومستمرة حتى وقتنا هذا مؤكداً أنه تسببت في تعطيل العملية الإنتاجية في مصانع الاحذية والمنتجات الجلدية حيث تراجع الإنتاج بنسبة تصل إلى 50% ، فضلا عن إغلاق عدد كبير من الورش الصغيرة لعدم قدرتها على مواكبة الإرتفاع المبالغ فيه في الأسعار .

وأضاف أن زيادة أسعار الخامات سيؤدي لزيادة أسعار المنتج النهائي بنسبة تصل إلى 50% مؤكداً ضرورة تكاتف الصناع والتجار لتجاوز هذه الأزمة .

ومن ناحية أخرى ناقش إجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ترشيح عدد من الأعضاء للجان النوعية في إتحاد الصناعات المصرية، وتم الموافقة على ترشيح جمال السمالوطي لعضوية لجنة الضرائب والجمارك، محمود عودة للجنة التعاون الافريقي، محمد يحيي زلط للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كريم عبدالمقصود للجنة التأمينات الإجتماعية، نادر الكبير للجنة التموين والتجارة الداخلية، رأفت الخياط للجنة تعميق الصناعة والإنتاج المحلي، مصطفى علام للجنة المعارض، علاء النمر للجنة المواصفات والجودة، ونادية خليل للجنة سيدات الأعمال.

حصاد معرض القاهرة الدولي للجلود

وعرض مصطفى علام رئيس لجنة المعارض بغرفة صناعة الجلود خلال الإجتماع، حصاد معرض القاهرة الدولي للجلود الذي نظمته الغرفة مؤخراً بمشاركة 75 شركة عارضة من كبريات الشركات العاملة في صناعة الجلود ومستلزمات الإنتاج وماكينات الإنتاج ومقدمي الخدمات.

وأشار إلى أن المعرض حقق نجاحاً كبيراً ويعد فرصة للمنتجات الجلدية المصرية في التواجد الكبير بالأسواق العالمية ويوضح حجم التطور الذي تشهده هذه الصناعة مؤكداً نجاح عدد كبير من الشركات المشاركة في المعرض من إبرام تعاقدات تصديرية.

وتناول الإجتماع خطة غرفة صناعة الجلود لتوفير برنامج رعاية صحية مناسب لأصحاب المصانع والورش والعاملين بها.

وفي هذا الإطار قال محمود عودة رئيس لجنة العضوية بغرفة صناعة الجلود إنه يتم التفاوض حالياً مع أحد كبرى شركات الرعاية الصحية لتقديم خدماتها لأعضاء الغرفة ومنسوبيهم بحيث يتم توفير جميع حلول وبرامج خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للأعضاء الأمر الذي يتيح للمشترك الوصول للخدمة الطبية عالية الجودة بأقل تكلفة.