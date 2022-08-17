السائق المتهم بدهس الكاتبة ولاء الجارحي ونجلها: «كنت بتكلم في التليفون»

«كنت بتكلم في التليفون وقت الحادث، وفجأة لقيت سيدة وشاب قدامي ماعرفتش أفاديهم» بهذه الكلمات شرح سائق النقل المتسبب في وفاة الكاتبة ولاء الجارحي ونجلها في الحي السابع بمدينة نصر، تفاصيل الحادث أمام جهات التحقيق، نافيًا وجود نية تعمد في الحادث، وأنه كان يقود سيارته «نصف نقل» بشكل طبيعي في الحي السابع بمدينة نصر، ويلتزم بالسرعة المقررة بالسير وسط المناطق السكنية، لكنه فوجئ بوجود سيدة وشاب أمامه، وفشل في مفاداتهما رغم استخدامه الفرامل بشكل سريع.

السائق المتسبب في موت الكاتبة ولاء الجارحي: استخدمت آلة التنبيه

وأضاف السائق المتهم بالقتل الخطأ للكاتبة ولاء الجارحي ونجلها أمام جهات التحقيق أن السيدة توفيت في الحال، بينما أصيب نجلها بإصابات بالغة، وكان فاقدًا للوعي منذ سقوطه على الأرض على بُعد أمتار قليلة من والدته بسبب قوة التصادم، وأنه استخدم آلة التنبيه وقت الحادث لكن المسافة بينه وبين السيدة ونجلها كانت قريبة جدًا فلم تمكنه من تجنب الاصطدام بهما.

«كنت ماشي وفجأة لقيتهم قدامي كانوا بيعدوا الطريق والعربيات ماشية بسرعة»، يواصل السائق المتهم بدهس الكاتبة ولاء الجارحي ونجلها سيف أحمد عاطف طالب الثانوية العامة حديثه أمام جهات التحقيق التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه لمدة 15 يومًا أيضًا بتهمة القتل الخطأ.

طالب الثانوية مات أثناء شراء ملابس الجامعة

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن الكاتبة ولاء الجارحي كانت بصحبة نجلها وزوجها لشراء ملابس الجامعة لنجلهما بعد نجاحه في الثانوية العامة بتفوق، وحصوله على مجموع يؤهله لدخول كلية الهندسة التي طالما حلم بها طوال سنوات دراسته، لكن القدر لم يمهله لدخولها فمات بعد وفاة والدته بـ12 ساعة فقط، وأن الحادث وقع عند عبورهما الشارع لشراء بعض الاحتياجات من محل تجاري، وقت أن كان زوج ولاء الجارحي يجلس في سيارته في الاتجاه المقابل لمكان الحادث.

يذكر أن الكاتبة ولاء الجارحي صدر لها آخر عمل أدبي بعنوان «بعدما رحلوا» وكان من ضمن الإصدارات في معرض الكتاب الأخير 2022، كما شاركت في معرض الكتاب 2020 بروايتها «أزرق داكن».