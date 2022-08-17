الزراعة: تصدير 120 ألف كتكوت إلى الإمارات والأردن في 7 أيام

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يفيد بتصدير 120 ألف كتكوت خلال الأسبوع الأول من أغسطس، إلى الإمارات والأردن، من إحدى مزارع الدواجن التي حصلت على اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلوها من إنفلونزا الطيور.

اكتفاء ذاتي من الدواجن

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنّ ذلك يأتي تتويجا لجهود وزارة الزراعة في الاهتمام بالثروة الداجنة، لافتا إلى أنّ مصر تحقق حاليا الاكتفاء الذاتي من الدواجن، ويبلغ إنتاجها نحو 1,4 مليار دجاجه سنويا، ويتم تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا من المنتجات الداجنة متمثلة في بيض المائدة، بيض التفريخ، كتاكيت بياض وبدارى تسمين، والمنتجات الداجنة المختلفة إلى الخارج، خاصة بعد تسجيل 37 منشأة إنتاج داجني خالية من إنفلونزا الطيور، طبقا لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH.