شعبة الثروة الداجنة: الأسعار مستقرة.. وكيلو «البيضاء» وصل إلى 28 جنيها

ما زالت أسعار الدواجن تواصل استقرارها في السوق المصرية، وذلك بعد عدة اضطرابات شهدتها الأسعار على مدار الأيام الأخيرة في العام المُنصرم، كما شهدت أسعار العلف استقرارًا أيضًا ليتراوح سعره بين 9000 و9200 جنيه، وذلك وفقًا لتصريحات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن اليوم

ويقول الدكتور عبدالعزيز، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ أسعار الدواجن اليوم هي نفسها الأسعار خلال الأيام الماضية، إذ استقرت الدواجن البيضاء عند سعر 24 جنيهًا في المزرعة، فيما تباع للمستهلك بسعر 28 جنيهًا، واستقر أيضًا سعر الدواجن البلدي في المزرعة عند سعر تراوح بين 32 و33 جنيهًا لتباع في الأسواق للمستهلكين بسعر 38 جنيهًا، أما سعر الكتكوت فقد تراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.

وبالنسبة لأسعار البيض، كونها وجبة أساسية على مائدة السفرة المصرية، فقد وصلت كرتونة البيض الأبيض، في المزرعة إلى نحو 42.4 جنيه، أما البيض الأحمر فقد سجّل 44 جنيهًا، ليصل كلاهما إلى المستهلك في السوق المصرية بسعر يتراوح بين 46 و48 جنيهًا، بينما سجل البيض البلدي في المزرعة نحو 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وذلك بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

أسعار الدواجن العمومية

ومن خلال الجولة التي تجريها «الوطن» بشكل دوري في الأسواق اليومية، فقد وصلت أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، إلى نحو 21 جنيهًا للكيلو، أما الفراخ البلدي فقد وصلت إلى نحو 60 جنيهًا، بينما سجّلت الأوراج اليوم نحو 36 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه اليوم نحو 77 جنيهًا، وسجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم 42 جنيهًا، كما سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم 51 جنيهًا.