الزراعة: 100 مليار جنيه حجم الثروة الداجنة وإنتاج 2 مليار جرعة لقاحات بيطرية سنوياً

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن عدد المستفيدين من مشروع البتلو بلغ عددهم 41 ألف مستفيد بتمويل يصل إلى 7 مليار جنية لعدد رؤوس بلغ حوالى 460 ألف رأس ماشية.

وأضاف «القصير» في تصريحات له اليوم أنه تم استهداف تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، حيث تم تطوير 212 مركز منها 46 مركز ضمن المرحلة الاولى لحياة كريمة.

«القصير»: حجم الاستثمار في الثروة الداجنة بلغ 100 مليار جنيه

أوضح أن حجم الاستثمار في الثروة الداجنة بلغ 100 مليار جنيه تنتج سنويًا ما يقرب من 1٫4مليار طائر، و 14 مليار بيضة وتحقيق الإكتفاء الذاتي وفائض للتصدير.

وتابع أنه وزارة الزراعة نجحت في إصدار قرار من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشأت خالية من أنفلونزا الطيور مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستيى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق، كذلك تم تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

زيادة اللقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً

وأشار إلى زيادة الطاقة الأنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة، والمشاركة في إنتاج اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث وهيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

أما في مجال التحسين الوراثي للانتاج الحيواني فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية كما تم إنشاء 600 نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين. كذلك تم تنفيذ القوافل البيطرية المجانية التي تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج مواشي بحوالى 1200 قافلة بيطرية في حوالى 750 قرية.