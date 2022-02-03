«الزراعة»: الاستثمارات فى الثروة الداجنة تجاوزت 100 مليار جنيه

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال لقائه اليوم مع عبدالكريم النهير، الرئيس التنفيذى الجديد لمجموعة شركات دواجن الوطنية، إحدى الاستثمارات السعودية فى مصر، والوفد المرافق له، سبل دعم التعاون المشترك لضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ودعم مساعى «دواجن الوطنية» الرامية إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية، واعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE لجميع منشآتها كونها خالية من إنفلونزا الطيور.

وخلال الاجتماع أشاد «القصير» بدور القطاع الخاص فى دعم قاطرة التنمية والاقتصاد المصرى، واستعرض جهود الدولة فى مجال الثروة الداجنة، مؤكداً أنها شهدت طفرة كبيرة ولدينا مشروعات ضخمة متميزة للإنتاج الداجنى، وأن حجم الاستثمارات فى هذا المجال يتجاوز 100 مليار جنيه، وتوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل، كما أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الدواجن، وحجم إنتاجها حوالى 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة، ووزارة الزراعة تساعد فى فتح أسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلى.

وأشاد «القصير» بمستوى وحجم مشروعات مجموعة شركات دواجن الوطنية فى مصر، مؤكداً أن الدولة تدعم مثل هذه الصناعات المتكاملة للإنتاج الداجنى، خاصة أنها توفر فرص عمل وإنتاجاً متميزاً، وتحقق قيمة مضافة للناتج القومى، معرباً عن سعادته بالاستثمارات السعودية فى مصر نظراً للعلاقات القوية التى تربط بين البلدين الشقيقين، التى شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، ومن جانبه أشاد «النهير»، بما قامت به وزارة الزراعة من مجهودات مضنية فى الحصول على موافقة منظمة صحة الحيوان العالمية على اعتماد 30 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور، الأمر الذى يسهم فى استعادة ريادة مصر فى تصدير الدواجن.