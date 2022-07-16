«الزراعة»: أسعار الثروة الداجنة والفواكه والخضروات في متناول المواطن

قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الاكتفاء الذاتي يعني أن المواطن البسيط يمكنه الوصول إلى السلع بأسعار مناسبة نوعًا ما في هذه الظروف.

محدودية شديدة في الأرض الزراعية

وأضاف «فهيم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ مصر تمر بظروف محدودية شديدة جدًا في الأرض الزراعية بسبب موقعها الجغرافي، لأنها موجودة في منطقة جافة وكميات الأمطار ضعيفة ولا تكفي للزراعة أو لأي نشاط.

وتابع مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أسعار الثروة الداجنة ومنتجات الفاكهة والخضروات في متناول المواطن، مشددًا على أن الدولة المصرية دشنت محطة معالجة مياه البقر وغيرها من مشروعات محطات التحلية من أجل إيجاد مصادر لإنتاج المياه التي يمكن استخدامها في الزراعة.

مشروعات قومية زراعية ضخمة

وأوضح «فهيم» أن الدولة المصرية شهدت مشروعات قومية زراعية مهمة في الفترة الأخيرة مثل توشكى الخير ومستقبل مصر ومجمع الإنتاج الحيواني، وكلها مشروعات ضخمة تمثل آلاف الأفدنة المزروعة للأجيال المقبلة.

وشدد مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن الدولة المصرية دشنت مشروعات قومية تكلفتها مليارات الجنيهات في ملف الأمن الغذائي، مشيدًا في الوقت ذاته بالمشروعات القومية في الطرق والكباري لتسهيل الحركة، إذ أن طريق الضبعة على سبيل المثال، استطاع إضافة أكثر من 400 ألف فدان منزرعة حاليا.