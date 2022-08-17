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عاجل.. المعمل الجنائي يفحص أسباب حريق شقة مدينة نصر

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محمد سيف
10:48 ص | الأربعاء 17 أغسطس 2022
سيارة إطفاء

سيارة إطفاء

كشفت مصادر أمنية، تفاصيل حريق شقة سكنية في مدينة نصر، إذ بينت المعاينة أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات بين سكان العقار المكون من 5 طوابق، وأنه تم إخماد النيران قبل أن تمتد إلى الطوابق العليا أو العقارات المجاورة وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلفيات حريق شقة مدينة نصر

وأوضح المصدر، أنه من خلال المعاينة لمكان حريق شقة مدينة نصر، تبين وجود تلفيات في محتويات الشقة، وهي عبارة عن الأدوات التي تساعد على الاشتعال مثل المقاعد الخشبية وغيرها من الملابس والأجهزة الكهربائية، وأن سكان العقار لم يتهموا أي شخص بالضلوع في تنفيذ الحريق زاعمين حدوث ماس كهربائي في لوحة المفاتيح بالشقة.

المعمل الجنائي يفحص أسباب حريق شقة مدينة نصر

وأضاف المصدر أن أسباب الحريق الرسمية متروك للمعمل الجنائي الذي يقدم تقريرًا لجهات التحقيق عقب الانتهاء من إعداده، وأن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق في غضون دقائق بسبب قربها من مكان الحريق بعد الدفع بـ 4 سيارات إطفاء مزودة بالسلالم الهيدوليكية.

 

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.