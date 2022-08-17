تفاصيل حريق بمستشفى ساقلتة في سوهاج بسبب ماس كهربائي

اندلع حريق محدود بمستشفى ساقلتة المركزي في سوهاج، بالأمس، بسبب ماس كهربائي نتج عن مقبس كهرباء موتور مياه بغرفة تابعة لوحدة الغسيل الكلوي.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة ساقلتة بمحافظة سوهاج بنشوب حريق بمستشفى ساقلتة المركزي.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وإدارة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج إلى موقع الحادث.

ماس كهربائي

وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود بمستشفى ساقلتة المركزي بدائرة مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، وبالمعاينة المبدئية تبين نشوب حريق بمقبس موتور مياه بغرفة معالجة المياه التابعة لقسم الغسيل الكلوي بالطابق الثاني من المستشفى، وتعامل معه موظفو القسم بالأجهزة اليدوية، واستكملت قوات إدارة الحماية المدنية الإخماد والتبريد ولم تحدث ثمة إصابات.

إخلاء القسم من المرضي

وبسؤال مدير المستشفى أفاد الدكتور «أحمد ج ع» 36 عاما، مدير المستشفى، ويقيم بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي بمقبس كابل وحدة رفع وتنقية المياة بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى ونفي الشبهة الجنائية وقد تم إخلاء المترددين على جلسة الغسيل الكلوي وعددهم 30 مواطناً وإعادتهم لاستئناف العلاج بعد إصلاح الكابل خلال مدة لم تجاوز الساعة.

وأضاف أن ذلك لم يؤثر على سير العمل بالمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.