أخبار 24 ساعة بالمنيا.. حريق كنيسة الأنبا بيشوي وخطة لترشيد الكهرباء

حريق هائل نشب بكنيسة الأنبا بيشوي أتلف قاعة غير مستخدمة بداخلها دون إصابات أو وفيات، وخطة لترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وإصابة 8 من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وإزالة تعديات على أملاك الدولة، ضمن الموجة 20، كانت هذه أبرز الأخبار التي شهدتها المنيا على مدار 24 ساعة ماضية.

إخماد حريق كنيسة الأنبا بيشوي دون وفيات أو إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق هائل اندلع بقاعة غير مستخدمة داخل كنيسة الأنبا بيشوي للأقباط الأرثوذكس بالحي الثاني بمدينة المنيا الجديدة، دون وقوع إصابات أو وفيات، ورجحت التحريات الأولية حدوث ماس كهربائي أدي لحدوث الحريق، فيما أصدرت مطرانية شرق المنيا برئاسة الأنبا فام الأسقف العام بيانا تشيد فيه بدور قوات الحماية المدنية وتحركها السريع لإخماد الحريق.

إزالة 80 حالة تعدٍ على أراضٍ أملاك الدولة

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن إزالة 84 حالة تعدي علي أملاك الدولة ضمن الموجة 20، وشدد علي رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز والقري بضرورة تنفيذ الإزالات حتي سطح الأرض وإعتبار الإقتراب من الأراضي الزراعية خط أحمر، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أعلن محافظ المنيا في اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن وضع خطة شاملة وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، لترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، لتعظيم الإستفادة من موارد الدولة الطبيعية المتاحة، مع وضع العديد من المحاور لتنفيذ الخطة بشكل جاد وعاجل وسريع ترشيدا للكهرباء بنطاق المحافظة.

وشهد الطريق الدائري بمركز المنيا حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بسبب إختلال عجلة القيادة بيد سائقها مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم 6 أطفال أشقاء جميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج، وأنتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق.