طرق التعرف على نتيجة الترشيح لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات

تعلن وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالمرحلة الأولى للتنسيق في مختلف الكليات، بعد قليل، وهناك العديد من الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب، للتعرف على نتيجة الترشيح للكلية، وكذلك خطوات التقديم للكلية التى رشح لها.

وأوضحت وزارة التعليم العالي على الموقع الرسمي لها، أنَّه سيتمّ إبلاغ الطالب بنتيجة ترشيحه فور إعلانها رسميا، وذلك بإحدى الطرق التالية:

- عن طريق دخول الطالب على موقع التنسيق المرفق هنا، وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- يظهر للطالب على الفور الكلية أو المعهد الذى رشح له.

- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد واستخدامها لتسليم الأوراق بالكلية أو المعهد الذي رشح له الطالب.

- بطاقة الترشيح مجرد إخطار ولا تعد مستندا رسميا وفق ما أكّدته وزارة التعليم العالي.

- نتيجة الترشيح للكليات ستكون متاحة على الموقع الذي سجلت رغباتك عليه https://tansik.digital.gov.eg/application/.

خطوات يتبعها الطالب للتقدم للكلية المرشح لها

أوضحت وزارة التعليم العالي، أنَّ هناك العديد من الخطوات التي يتبعها الطالب للتقدم إلى الكلية المرشح لها، وذلك بعد إعلان نتيجة الترشيح فى كل مرحلة من مراحل التنسيق، لافتة إلى أنَّه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني ـ والتوجه إلى الكلية التى رشح لها، وتقديم أوراقه لإتمام إجراءات قيده على أن يقوم الطالب بتجهيز الأوراق التالية :

الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية المرشح لها الطالب

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

- 6 صور شخصية للطالب.

- تقديم شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- تقديم نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط، وذلك من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

- تقديم شهادة التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط.

- تقديم موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من إحدى هاتين المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد.

تسليم كود ورقم سري لكل جامعة

- يسلم مكتب التنسيق الإلكتروني «كود ورقم سري» لكل جامعة بحيث يمكن للجامعة إنزال المرشحين لها من طلاب الشهادات المختلفة وانزال أى تعديلات على المرشحين نتيجة زيادة درجات أو تحويلات.

- يمكن لكل جامعة سحب كشوف أسماء وبيانات الطلاب المرشحين لكليات ومعاهد الجامعات المصرية من قاعدة بيانات التنسيق الإلكتروني مباشرة عقب إعلان نتيجة التحويلات الإلكترونية لكل مرحلة أو بعد حدوث أي تغير في الترشيحات بزيادة الدرجات.