وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 بعد قليل

يعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022-2023، بحضور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وذلك بمجمع التعليم الخاص في القاهرة الجديدة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022-2023، تم تجهيزها وسيتم إعلانها للطلاب بعد قليل، مشيرة إلى أنّ الوزارة أكدت قبول 117 ألفا و758 طالبا، بواقع 22 ألفا و475 طالبا بشعبة علمي علوم، و15 ألفا و220 طالبا بشعبة علمي رياضة، و80 ألفا و63 طالبا بالشعبة الأدبية.

وكانت أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2022-2023 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم، وبحد أدنى لشعبة علمي رياضة بمجموع 341 درجة أي بنسبة 83.17% فأكثر، ولطلاب الشعبة الأدبية بحد أدنى بمجموع 264.5 درجة أي بنسبة 64.51% فأكثر، سارت بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على أعمال التنسيق، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.