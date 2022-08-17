القبض على شخصين عرضا حياة المواطنين للخطر أثناء قيادة السيارة بالغردقة

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن الغردقة، من القبض على متهمين، بسبب قيادتهما سيارتهما برعونة في أحد شوارع المدينة الساحلية بمحافظة البحر الأحمر، بشكل يعرض حياة المواطنينن -سواء المارة أو قائدي السيارات- إلى الخطر.

انتشار مقطع فيديو على «فيسبوك»

تأتي عملية الضبط عقب رصد الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو كان قد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر خلاله اثنين من قائدي السيارات، يقودان برعونة في أحد شوارع مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ما قد يعرض حياة المواطنين لخطر واضح.

تحديد السيارتين والقبض على المتهمين

أوضحت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أنه بعد فحص كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بمكان الواقعة، أظهرت اللوحات المعدنية للسيارة، وتم تحديد السيارتين وقائديها، وهما مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أنه تم تحرير المحضر اللازم تجاه المتهمين الاثنين، وجاري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإحالتهما لجهات التحقيق.