نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة طنطا 2022.. الدفعة 53

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتيجة تنسيق كلية الطب بجامعة طنطا 2022 ليكون درجة القبول 383 درجة، وذلك ضمن نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى للقبول بكليات القمة.

وكانت مكاتب التنسيق في جامعة طنطا، أغلقت بابها أمس، في المرحلة الأولى للقبول بكليات القمة، وذلك بعد مد الفترة يوماً بناء على توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم للتنسيق يوما إضافيا.

نتيجة تنسيق كلية الطب بجامعة طنطا 2022.. معامل التنسيق

وأعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة طنطا، يبلغ عددها 3 معامل، وهي معامل كليتي الصيدلة والعلوم ومعمل المكتبة المركزية، وتم تجهيزها لاستقبال الطلاب والطالبات، وتوفير مشرفين وموظفين مؤهلين للمساعدة في عمليات إدخال البيانات وتسجيل الرغبات، وخلال فترة المرحلة الأولى من تنسيق الكليات تم تذليل كافة العقبات للطلاب ولم يتم رصد إي شكاوى من قبل الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن المرحلة الأولى من تنسيق الكليات تم غلقها أمس، بعد مدها يوما إضافيا بناء على توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتم تسجيل 793 طالبا وطالبة لرغباتهم ضمن كليات المرحلة الأولى، وتم ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة وتطبيق التباعد الاجتماعي وتطهير وتعقيم المعامل وأماكن الانتظار لمواجهة فيروس كورونا.

نتجية تنسيق كلية الطب جامعة طنطا 2022.. تاريخ الكلية

تم إنشاء كلية الطب بجامعة طنطا، عام 1963، بقرار جمهوري يحمل رقم 1468، بمدينة طنطا، وأول دفعة كانت عام 1970، وتمنح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة في العلوم الطبية، ومدة الدراسة بها 6 سنوات.