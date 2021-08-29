كل ما تريد معرفته عن تنسيق كلية الطب بجامعة طنطا للعام 2021-2022

أعلنت وزارة التعليم العالي، نتائج الالتحاق وتنسيق طلاب كلية الطب بجامعة طنطا، والتي بلغ درجات الالتحاق بها نحو 381 درجة للطلاب والطالبات العلمي علوم، مع مراعاة أداء اختبارات المتقدمين وقدراتهم الشخصية.

تنسيق كلية الطب بجامعة طنطا المرحلة الأولي 381 درجة

ووفق البيان الوارد من الإدارة العامة لشؤون التعليم والطالب بجامعة طنطا، بخصوص الرسوم والمصروفات الدراسية لعام 2022 -2021 م للطلاب الجدد والطلاب القدامى.

المصروفات الدراسية والبرامج الملحقة للطلاب والطالبات كلية طب طنطا

- بينما تحدد قيمة الرسوم والمصروفات الدراسية كالآتي:

- المصروفات الدراسية 757 جنيهات + 20 جنيهًا أسطوانة مقرر حقوق الإنسان.

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- شهادة ميلاد حديثة.

- 6 صور شخصية للطالب.

كما يتمّ الحصول علي بطاقة الترشيح من موقع التنسيق فيتمّ تحديد مبلغ 205 جنيهات مقابل استمارة (5 جند) للذكور.

مستوي الارتقاء بكلية الطب جامعة طنطا على المستوى المحلي والعربي

كما تحدد مستوى الارتقاء، بصورة كلية الطب جامعة طنطا على المستوى المحلي والعربي والدولي ككلية مصرية ذات طابع وموقع فريد، وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي لزيادة عوامل الجذب الطلابي من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل الطلاب وقيدهم بالكلية، وتقديم مختلف الخدمات التعليمية والأنشطة الطلابية لما في ذلك من أثر كبير في نفوسهم ليكون هؤلاء الطلاب خير سفراء للكلية ولمصر.

رعاية الطلاب الوافدين

كما تهدف رسالة وحدة رعاية الطلاب الوافدون، ‘لى تسخير كل الخدمات والتيسيرات للطلاب الوافدين حسب قبول التنسيق الإلكتروني وحل مشاكلهم خلال الفترة المقبلة.

كما تحدد آليات التواصل مع مجلس إدارة كلية الطب بجامعة طنطا ش الجيش المجمع الطبي كلية الطب رقم التليفون: 3337544 040 2+، فاكــس: 3407734 040 2+الرمز البريدي:31527، البــريد الإلكتــروني: dean@med.tanta.edu.eg.