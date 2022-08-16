جامعة طنطا: 793 طالبا سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن انتهاء معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة من استقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لتسجيل رغبتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد، وذلك بعد قرار الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم للتنسيق يوما إضافيا.

تذليل العقبات للطلاب

وأكد الدكتور محمود ذكي أنه تم توفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء الأمور داخل معامل التنسيق، وتنظيم عملية تسجيل الرغبات داخل المعامل، مشيدا بجهود الإداريين والمشرفين على التقديم للتنسيق لتذليل العقبات التي واجهت الطلاب خلال تسجيل بياناتهم ورغباتهم.

وأشار الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، إلى تسجيل الطلاب رغباتهم من خلال معامل كليتي الصيدلة والعلوم ومعمل المكتبة المركزية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة وتطبيق التباعد الاجتماعي وتطهير وتعقيم الأماكن قبل دخول الطلاب وبعد انتهاء اليوم لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على جاهزية معامل جامعة طنطا أيضا لاستقبال الطلاب في معاملها خلال المرحلة الثانية للتنسيق مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة الطلاب والعاملين.

مساعدة الطلاب في إدخال البيانات

وأوضح الدكتور محمد النمر، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية، أن معامل الجامعة استقبلت 793 طالبا وطالبة من المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى من كافة الشعب للقبول بالجامعات، من خلال المرشدين المؤهلين للمساعدة في عمليات إدخال البيانات وتسجيل الرغبات.