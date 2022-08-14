جامعة طنطا: تنظيم 330 قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» خلال عام

استعرض الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، تقريرا حول القوافل الطبية التي نظمتها الجامعة خلال الفترة من 30 يونيو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وذلك استمرارا لتفعيل دور الجامعة في تقديم الدعم الخدمي المجتمعي للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الغربية.

وتأتي القوافل الطبية في إطار تفعيل آليات المحور الثالث من محاور التطوير بالخطة الاستراتيجية للجامعة «تطوير القطاع الطبي ودعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة» لدعم المخرجات المستهدفة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في جودة الحياة والاقتصاد القوي والمعرفة والابتكار والحوكمة.

التمكين الاقتصادي والاجتماعي

واستمع رئيس الجامعة إلى عرض تفصيلي عن أعداد القوافل الشاملة التي تم تنظيمها خلال هذة الفترة تحت شعار «قافلة كل يوم»، حيث وصل عددها إلى 330 قافلة، وتشمل القوافل الطبية والبيطرية والتمكين الاقتصادي والاجتماعية والتوعوية والزراعية والمساعدات، وقدمت خدماتها لـ 267.164 مواطنا.

كما أشار التقرير إلى أن القوافل لم تقتصر فقط على النطاق المحلي داخل محافظة الغربية، حيث نظمت الجامعة خلال تلك الفترة 11 قافلة في النطاق الإقليمي لمحافظة الغربية والمحافظات الحدودية، مثل مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر.

الخطة المستقبلية لتنظيم القوافل

كما ناقش «ذكي» خلال الاجتماع، الخطة المستقبلية لتنظيم القوافل لبحث ودراسة تحسين وزيادة الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، موضحا أن الجامعة تحرص دائما على تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى وتصرف الدواء اللازم بالمجان، وأن الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي يتم تحويلها مباشرة ‏إلى مستشفيات طنطا الجامعية لتلقي العلاج اللازم بالمجان.