مصروفات برامج كليتي الصيدلة والتمريض بجامعة الإسماعيلية الأهلية

أعلنت كلية التمريض بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، عن إطلاق برنامج علوم التمريض، لافتة إلى أن البرنامج يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة «علمي علوم»، أو مايعادلها من الشهادات، الذين يجرى ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين، وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

25 ألف جنيه مصروفات برنامج علوم التمريض

وأوضحت جامعة الإسماعيلية الأهلية، في بيان صادر على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه يشترط للالتحاق أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية، لافتة إلى أن مدة الدراسة بالكلية 4 أعوام، بالإضافة إلى عام امتياز، بمصاريف 25 ألف جنيه سنويا.

وأوضحت الجامعة، أن كلية الصيدلة أعلنت عن برنامج الصيدلة «فارم دي – pharm D»، لافتة إلى أنها تقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي «علوم»، أوما يعادلها، والذين يجرى ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين، وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

65 ألف جنيه سنويا مصروفات صيدلية الإسماعيلية الأهلية

ولفتت الجامعة فى بيان لها، إلى أن الدراسة بالكلية تشمل 5 مستويات دراسية أساسية، يحتوي كل منها على مجموعة من المقررات الدراسية يختارها الطالب وفقاَ للائحة الدراسية والتخصص العلمي، وعلى الطالب أن يكمل عام امتياز بعد الانتهاء من سنوات الدراسة، مع إعداد مشروع تخرج في إحدى التخصصات المطروحة، بمصروفات 65 ألف جنيه سنويا.

في سياق منفصل، أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، استقبل 360 طالبا وطالبة، خلال المرحلة الأولى لتنسيق طلاب الثانوية العامة، لافتا إلى أن الجامعة ترحب بالطلاب في مكتب التنسيق بالجامعة، مع بداية التنسيق للمرحلة الثانية للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم.