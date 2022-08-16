الطالبة أروى جمال.. من صفر إلى 84% في الثانوية العامة

تقدمت الطالبة أروى جمال السيد العشري بأوراقها إلى مكتب التنسيق بجامعة الزقازيق للالتحاق بكلية الهندسة، وذلك بعد ظهور براءتها من تسريب امتحان الديناميكيا، وحصولها على مجموع 84.6%، بدلاً من حصولها على صفر وقت إعلان نتيجة الثانوية العامة.

مفاجأة الحصول على صفر في نتيجة الثانوية العامة

وأوضحت الطالبة «أروى»، ابنة قرية «سنهوا»، التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أنها تعيش أجواء من الفرحة بفصل الله سبحانه وتعالى أولا ثم والدها الذي خاض معارك كبيرة، منذ إعلان النتيجة حتى يوم أمس الاثنين، ومضت قائلة: «منذ اللحظة الأولى بعدما تفاجأنا بأن النتيجة صفر، بدأ والدي ووالدتي في تهدئتي وطمأنتي، وأخبرني والدي أنه سيبذل قصارى جهده من أجل الحصول على حقوقي»، وأضافت أن حقها عاد إليها في النهاية، كما أخبرها والدها.

وأشارت إلى أنه بعد الحصول على نتيجتها تبين حصولها على مجموع 84،6% علمي رياضة، لافتة إلى إنها تقدمت بأوراقها للالتحاق بكلية الهندسة.

والد الطالبة أروى: مررنا بظروف صعبة وتجاوزات الأزمة

ومن جانبه، أكد جمال السيد، والد الطالبة، أنه فخور بها منذ صغرها وحتى الآن، مشيراً إلى أنهم مروا بظروف صعبة، خاصةً أن أروى هي ابنته الكبرى، وبفضل الله تجاوزوا هذه الفترة.

وتابع أن أروى منذ طفولتها وهي مصدر الفرحة والبهجة للعائلة، لكونها الابنة الكبرى من جهة، ولتفوقها من جهة أخرى، حيث كانت من ضمن الأوائل في جميع المراحل التعليمية السابقة.