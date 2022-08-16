التعليم العالي: 115.5 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، أنّ عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 115 ألفا و500 طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

تعديل الرغبات حتى السابعة مساء

وأكد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجّهًا الطلاب بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، لافتا إلى إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022.

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنّه جرى فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق

وأكد المُتحدث الرسمي، أنّه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سيُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.