خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد.. «التعليم العالي» تعلن التفاصيل

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، موضحة أنها تتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني بإدخال رقم الجلوس والرقم السري ويمكن تعديل الرغبات قبل غلق الموقع الإلكتروني خلال الفترة التي يحددها مكتب التنسيق للمرحلة المخصصة حسب المجموع.

خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد تشمل الآتي:

- نبذة عن موقع التنسيق الإلكتروني.

-إرشادات عامة للطالب عند تسجيل الرغبات.

-خدمات تنسيق الثانوية العامة والآن التسجيل مفتوح لطلاب المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة لشعبة العلوم، ورياضة 341 درجة، وأدبي 264.5 درجة.

- خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

-خدمات تنسيق الشهادات الفنية .

-خدمات تنسيق الشهادات المعادلة.

- مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا.

- مدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا.

- خدمات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.

- بيان بمواقع التنسيق الإلكتروني بالجامعات.

خدمات التنسيق تشمل دليل القبول للمعاهد الآتية:

-المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

-المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة.

-المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

-المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

-المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور.

-المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بورسعيد.

-المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

-المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.

-المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ب 6 أكتوبر.

-المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.

-المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان – فرع قنا.

-المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر شرقية.

-المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة.

-المعهد العالي للدراسات الادبية بكينج مريوط.

-المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة.

-المعهد العالي للتعاون والارشاد الزراعي بأسيوط.

-المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر.

-المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

-معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

-معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا «كولدج».

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود.

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بمدينة السلام التابعة لوزارة الانتاج الحربي.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

- معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة.

- المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بمدينة الزرقا- دمياط.

- معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية بالمنصورة.

- المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية.

-المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية.

- معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم.

- معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس.

- معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي بمدينة رأس البر.