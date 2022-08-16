تنسيق كلية الطب 2022 للقبول بالجامعات.. 3 خطوات للحصول على النتيجة

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، عقد مؤتمر صحفي غداً الأربعاء، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية، ومن بينها تنسيق كلية الطب 2022 وباقي كليات القطاع الصحي وشعبة علمي رياضة والشعبة الأدبية.

وفقاً لإحصائيات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من المتوقع ارتفاع الحدود الدنيا لـ تنسيق كلية الطب 2022 نظراً لارتفاع نسب النجاح عن العام الماضي من 74.5% إلى 75.5% هذا العام، لذا فإن الحد الأدنى قد يتخطى حاجز 91% ما يؤكد زيادته عن العام الماضي.

طرق الحصول على نتيجة تنسيق كلية الطب 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس.

- تظهر النتيجة بالكلية التي تم الترشيح إليها.

- يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح وتسليمها للكلية مع الأوراق المطلوبة.

تنسيق كلية الطب 2021

- كلية الطب جامعة المنصورة 386.0 درجة.

- كلية الطب جامعة الزقازيق 382.0 درجة.

- كلية الطب جامعة الإسكندرية 382.0 درجة.

- كلية الطب جامعة طنطا 381.0 درجة.

- كلية الطب جامعة كفر الشيخ 381.0 درجة.

- كلية الطب جامعة القاهرة 380.0 درجة.

- كلية الطب جامعة بور سعيد 379.0 درجة.

- كلية الطب جامعة عين شمس 378.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة المنصورة 378.0 درجة.

- كلية الطب فاقوس 378.0 درجة.

- كلية الطب جامعة المنوفية بشبين الكوم 378.0 درجة.

- كلية الطب جامعة بنها 377.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة المنوفية 376.0 درجة.

- كلية الطب جامعة جنوب الوادي 376.0 درجة.

- كلية الطب جامعة حلوان 376.0 درجة.

- كلية الطب جامعة سوهاج 375.0 درجة.

- كلية الطب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 375.0 درجة.

- كلية الطب جامعة السويس 374.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة الزقازيق 374.0 درجة.

- كلية الطب جامعة الفيوم 374.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة طنطا 374.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة الإسكندرية 373.5 درجة.

- كلية الطب جامعة أسيوط 373.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة كفر الشيخ 373.0 درجة.

- كلية الطب جامعة بني سويف 373.0 درجة.

- كلية الطب جامعة المنيا 373.0 درجة.

- كلية الطب جامعة الاقصر 372.0 درجة.

- كلية الطب جامعة دمياط 372.0 درجة.

- كلية الطب جامعة أسوان 372.0 درجة.

- كلية الطب جامعة الوادي الجديد 372.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة عين شمس 372.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة القاهرة 372.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة جنوب الوادي 371.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 371.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة الفيوم 371.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة السويس 371.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة بني سويف 370.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة أسيوط 370.0 درجة.

- كلية طب أسنان جامعة المنيا 370.0 درجة.