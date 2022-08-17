إعلان نتيجة تنسيق كلية طب جامعة بني سويف 2022.. تقبل من 376 درجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، وبينها كلية الطب في جامعة بني سويف، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرتها الوزارة للمرحلة الأولى للشعبة العلمية والبالغ عددهم حوالي 22 ألف طالب وطالبة.

376 درجة للقبول بكلية طب بني سويف 2022

وحددت اللجنة العليا للتنسيق، الحد الأدنى للقبول بكلية الطب في جامعة بني سويف بـ376 درجة، وذلك في ضوء تحديد اللجنة الأعداد المقرر قبولها بكل قطاع، خاصة كليات القطاع الطبي، وبناء عليه تم تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

تخصيص 3 معامل حاسب آلي لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة

واستقبلت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات في المعامل المخصصة لتنسيق المرحلة الأولى وفقًا للحد الأدنى المعلن، وذلك لمدة خمسة أيام في الفترة ما بين 11 و15 أغسطس الجاري، وذلك في 3 معامل للحاسب الآلي بكلية الإعلام والآداب والحاسبات، وتخصيص نخبة من العاملين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي وأعمال التنسيق، لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة وتقديم الإرشادات للطلاب وأولياء الأمور، مشددًا على ضرورة مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

انتهاء تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

وأُغلق الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق في تمام السابعة من مساء الثلاثاء 16 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق، وتمهيدًا لإعلان الحد الأدنى لدرجات القبول، وذلك بعد أن تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.