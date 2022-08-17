مقتل وإصابة 9 مدنيين في هجوم روسي على دونيتسك

شنت القوات الروسية هجوما على عدة بلدات وقرى بمنطقة دونيتسك، شرق أوكرانيا وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة 9 مدنيين.

وأكد بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك الشرقية في أوكرانيا، مقتل مدنيان وإصابة سبعة آخرين في قصف روسي أخير على عدة بلدات وقرى في دونيتسك، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

القوات الروسية تحاول إحراز تقدم في دونباس

وتعرضت منطقة دونيتسك لقصف عنيف من قبل الجيش الروسي في الأسابيع الأخيرة؛ فيما يحاولون إحراز تقدم تكتيكي في منطقة دونباس.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.