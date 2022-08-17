374.5 درجة.. نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة بني سويف 2022

حددت اللجنة العليا للتنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان في جامعة بني سويف بـ374.5 درجة وذلك في ضوء تحديد اللجنة الأعداد المقرر قبولها بكل قطاع خاصة كليات القطاع الطبي وبناء عليه تم تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

374.5 درجة للقبول بكلية طب الأسنان بني سويف 2022

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت، اليوم الأربعاء، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على مستوى الجامعات المصرية الحكومية وبينها كلية طب الأسنان في جامعة بني سويف، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أقرتها الوزارة للمرحلة الأولى للشعبة العلمية والبالغ عددهم حوالي 22 ألف طالب وطالبة، وكان مجموع الحد الأدنى للقبول بالكلية طب الأسنان جامعة بني سويف بلغ 374.5 درجة

3 معامل حاسب آلي لتسجيل الرغبات

كان الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قد وجه في وقت سابق بتخصيص 3 معامل حاسب آلي لتسجيل رغبات المرحلة الأولى وفقاً للحد الأدنى المعلن، وذلك لمدة خمسة أيام في الفترة ما بين 11 - 15 أغسطس الجاري، وذلك بكلية الإعلام والآداب والحاسبات، مع التوجيه بتخصيص نخبة من العاملين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي وأعمال التنسيق، لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة وتقديم الإرشادات للطلاب وأولياء الأمور.

غلق الموقع الإليكتروني لتسجيل الرغبات

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غلق الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق في تمام السابعة من مساء أمس الثلاثاء 16 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق تمهيدا لإعلان الحد الأدنى لدرجات القبول.