تعرف على نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية لعام 2022

وفقاً لنتائج المرحلة الأولى كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية لعام 2022 بلغت نسبة تنسيق الكلية 370 درجة، والتي تعتبر من الكليات الرائدة في التعليم الصيدلي والتي تسعى لتحقيق التميز إقليميا وعالميا في التعليم الصيدلي والممارسة الصيدلية مما يجعل الكثير من طلاب الثانوية العامة تتجه الأنظار إليها خلال تنسيق الكليات 2022.

وتقدم «الوطن» خلال السطور القادمة خدمة دليل شامل لكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، لتعريف خريجي الثانوية العامة، بكل ما يريد عن كلية الصيدلة، قبل الالتحاق بها بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من قبل وزير التعليم العالي.

نبذة عن كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية

بدأت الدراسة في مدرسة الصيدلة عام 1947، وكانت وقتها ملحقة بكلية الطب بجامعة فاروق الأول ثم صدر قانون بتحويلها لكلية مستقلة ضمن جامعة الإسكندرية.

وتسعى كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية لتزويد المجتمع المحلي والإقليمي بصيادلة متميزين علمياً وعملياً وأخلاقيا قادرين على تطوير منظومة الرعاية الصحية والصناعات الدوائية من خلال تعليم مميز ومتطور ودعم الابتكار وبحث العلمي وريادة الأعمال وترسيخ المشاركة المجتمعية.

أقسام كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية

-الصيدلة الصناعية

-الكيمياء التحليلية

-الكيمياء الصيدلية

-الميكروبيولوجيا والمناعة

-الصيدلانيات

-العقاقير

-علم الأدوية والسموم

-الممارسة الصيدلية

-الكيمياء الحيوية

عنوان كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية

يقع مبنى كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية في 22 طريق الجيش، الشاطبي، وسط الإسكندرية

الأوراق المطلوبة للتقديم

يقدم الطالب أصل شهادة الثانوية العامة وأصل شهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية وصور شخصية للطالب وطلب الالتحاق بالكلية ويضع عليه الطالب طوابع خدمات.

كما يحصل الطالب على خطاب لإجراء الكشف الطبي بعد مراجعة ملفات الطلاب الجدد وبعد إجراء المقابلة الشخصية وانتظام الطلاب في الدراسة.