ألمانيا تخسر نحو 12.5 مليار دولار بسبب انخفاض إمدادات الغاز الروسي

تعرضت ألمانيا لخسائر بلغت نحو 12.5 مليار دولار بسبب انخفاض إمدادات الغاز الروسي، وأوضحت شركة المرافق الألمانية يونيبر، التي حصلت على خطة إنقاذ حكومية بقيمة 15 مليار يورو الشهر الماضي، عن خسارة صافية قدرها 12.3 مليار يورو بما يعادل 12.5 مليار دولار بسبب الانخفاض الحاد في شحنات الغاز القادمة من روسيا، والتي أجبرتها على الشراء بأسعار أعلى من أماكن أخرى.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المرافق الألمانية، كلاوس ديتر ماوباخ: «لعبت شركة يونيبر، منذ شهور، دورًا حاسمًا في استقرار إمدادات الغاز الألمانية على حساب خسائر بالمليارات نتيجة الانخفاض الحاد في شحنات الغاز من روسيا».

خفض تدفقات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى الخمس فقط

وقالت شركة يونيبر، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، إن أكثر من نصف صافي الخسارة يرجع إلى انخفاض كبير في شحنات الغاز من موسكو، مما أدى إلى خفض التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى الخمس فقط، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وأشارت إلى أن الخسارة تشمل أيضًا 2.7 مليار يورو من انخفاض القيمة المتعلق بخط أنابيب نورد ستريم 2 الملغي، والذي دعمته شركة يونيبر ماليا، بالإضافة إلى النوايا الحسنة لأعمالها الروسية.

ومن المقرر أن تستحوذ ألمانيا على 30% من أسهم شركة يونيبر كجزء من خطة الإنقاذ الحكومية، وتعهدت بتقديم 9 مليارات يورو لخطوط ائتمان عبر شركة الإقراض الحكومية، وتم سحب 5 مليارات يورو منها.

يونيبر: أولويتنا التنفيذ السريع لحزمة استقرار إمدادات الغاز الألمانية

وأكدت شركة يونيبر أن أولويتها القصوى الآن هي التنفيذ السريع لحزمة الاستقرار، منوهة إلى أنها غير قادرة على إعطاء نظرة مستقبلية لعام 2022، واكتفت بالقول إنها تتوقع خسارة.

وقال المدير المالي تينا توميلا، «من المتوقع أن تتحسن الأرباح العام المقبل، والهدف هو مغادرة منطقة الخسارة في أوائل عام 2024».

ونوهت يونيبر إلى أن الوضع الحالي في روسيا قد يؤدي، في أسوأ السيناريوهات، إلى مصادرة أو فقدان السيطرة على الشركة التي تمتلك فيها 83.7%، ولكنها تريد بيعها في أقرب وقت ممكن.