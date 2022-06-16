رئيس «غاز بروم» الروسية يشكر أوروبا على تسببها في رفع أسعار الغاز

وجه رئيس إدارة شركة «غاز بروم» الروسية للطاقة، أليكسي ميلر، الشكر لمن وصفهم بالجهات المنظمة الأوروبية، وحزمة الطاقة الثالثة التي أقرتها، على ارتفاع أسعار الغاز، محملا إياهم المسئولية عن ذلك.

رئيس غازبروم: جزيل الشكر للمنظمين الأوروبيين

قال رئيس غازبروم، خلال مشاركته في فعاليات منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي، اليوم، الخميس: نحن شهود على صدمات الأسعار. وقد شهدنا تضخما مرتفعا للغاية، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأضاف ساخرا: لكن كل هذا لم يبدأ بالأمس، وليس اليوم - وهنا يجب أن أقول جزيل الشكر للمنظمين الأجانب، ولا سيما المنظمين الأوروبيين.

وأضاف ميلر أن حزمة الطاقة الثالثة أزالت ارتباط تسعير الغاز بأسعار النفط في السوق، والآن يحلم جميع المشترين بشراء الغاز على أساس ربطه بالنفط.

وأشار ميلر، إلى أن تخلي أوروبا عن العقود طويلة الأجل أدى إلى تراجع الاستثمارات في الإنتاج، وترك مراكز التوزيع الأوروبية بدون غاز.

وقال إن شركة غازبروم سبق وحذرت أوروبا من أن الغاز، بخلاف النفط، ليست سلعة تصلح لتعاملات البورصة.

ميلر: أسباب فنية مُتعلقة بالعقوبات وراء تخفيض الضخ لأوروبا

وكشف رئيس غازبروم عن أن شركته اضطرت إلى تخفيض ضخ الغاز عبر خط أنابيب السيل الشمالي، إلى أوروبا لأسباب فنية تتعلق بالعقوبات الغربية، لكن الأسعار ارتفعت بشكل كبير.

وتبعا لبورصة ICE في انجلترا، فقد تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا أثناء تداول البورصة 1500 دولار لألف متر مكعب.

وأكد ميلر في الوقت نفسه أن خط أنابييب الغاز السيل الشمالي 2، يتمتع بمستوى الضغط اللازم، ولا يزال من الممكن إمداد ألمانيا بالغاز عبره، لكن لم يتم تشغيله بسبب عدم حصوله على الترخيص.

وكشف ميلر أن شركته زادت إمدادات الغاز إلى الصين في الفترة بين يناير ومايو هذا العام بنسبة 67.5%.، واصفا روسيا بأنها مورد لاستقرار الطاقة لأصدقائها، حسب قوله.