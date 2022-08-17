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تعرف على الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم

كتب:

كريم روماني
12:16 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن الشاغرة في الكليات للمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية، موضحا أنه بالنسبة لشعبة علمي علوم فتوجد أماكن شاغرة في كلية الطب البيطري والتمريض والعلوم والزراعة والجامعات التكنولوجية.

وأضاف وزير التعليم العالي في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، أن الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم في المرحلة الثانية هي أيضا الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والآثار والإعلام وباقي الكليات النظرية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.