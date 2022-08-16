نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022.. اعرف تفاصيل إعلانها رسميًا

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، غدًا الأربعاء الموافق 16 أغسطس الجاري، في مؤتمر صحفي للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتشمل نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 تشمل الحدود الدنيا لكليات القطاع الصحي لطلاب شعبة علمي علوم وكليات القطاع الهندسي لطلاب شعبة علمي رياضة وكليات الشعبة الأدبية، ومن خلال يتم إعلان الكليات التي بها أماكن شاغرة لتنسيق المرحلة الثانية، والأعداد المرجح قبولها في الكليات للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

وأكدت الوزارة، أنه يمكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عقب إتاحتها غدًا، موضحة أن الطلاب يطبعون بطاقة الترشيح من الموقع وتسليمها مع الأوراق المطلوبة للكلية.

طرق الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

-الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

-إدخال رقم الجلوس.

-تظهر للطالب الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه له.

-يمكن طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم الأوراق بالكلية.

-بطاقة الترشيح مجرد إخطار ولا تمثل مستند رسمي.

-النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قمت بتقديم رغباتك عليه.

الخطوات التي يتبعها الطالب للتقدم إلى الكلية المرشح لها

-الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

-6 صور شخصية.

-شهادة ميلاد أصيلة أو مستخرج رسمي منها.

-نموذج 2 جند للطلاب.

-شهادة التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط.

-موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية.

وفي سياق متصل، شددت وزارة التعليم العالي، على طلاب الثانوية العامة بضرورة الإسراع في تسجيل رغباتهم قبل غلق موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب المرحلة الأولى، لافتة إلى أنها كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بافتتاح العديد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل من خلال برامج بينية متخصصة نابعة من احتياجات الصناعة.