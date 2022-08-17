رابط موقع نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية 2022-2023

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط موقع نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية 2022، موضحة أنه سيتم إعلان النتيجة، بعد قليل، في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي.

رابط موقع نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية 2022، متاح الآن، أمام الطلاب للحصول على النتيجة التي تُعلن رسميا، بعد قليل، حسبما أكدته وزارة التعليم العالي، موضحة أنه سيتم إعلان الحدود الدنيا للكليات وتفاصيل تنسيق المرحلة الثانية وموعد انطلاقها والكليات الشاغرة بها سواء في القطاع الصحي أو الهندسي أو الشعبة الأدبية.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس.

- تظهر للطالب الكلية التي تم ترشيحه لها.

- يطبع الطالب بطاقة الترشيح ويقدمها للكلية.

شروط الالتحاق بكليات الحقوق والألسن والسياحة والفنادق

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التعليم العالي، شروط الالتحاق ببعض الكليات ففي كلية الحقوق يشترط أن يكون الطالب قد درس اللغة الفرنسية في شهادة الثانوية العامة والطلاب الذين لم يدرسوا اللغة الفرنسية يجوز قبولهم بكليات الحقوق في حالة استيفائهم للحد الأدنى لهذه الكليات؛ بشرط اجتيازهم الامتحان في مادة اللغة الفرنسية على مستوى الثانوية العامة، ولا يمنح الطالب درجة الليسانس إلا بعد اجتيازه لهذا الامتحان خلال سنوات الدراسة بنجاح.

وبالنسبة لكلية الألسن تشترط الحصول على 75% على الأقل من درجة النهاية العظمى في اللغات الثلاث اللغة العربية واللغتين الأجنبية الأولى والثانية، وبالنسبة لكليات السياحة والفنادق يشترط حصول الطالب على 70% على الأقل في اللغة الأجنبية الأولى، ويتم ترشيح الطلاب عن طريق مكتب التنسيق على أن تجرى الكليات بعد ترشيح الطلاب اختبارات المقابلة الشخصية مع الكشف الطبي.

بالنسبة لكلية الفنون التطبيقية يشترط للقبول بهذه الكليات أن يكون الطالب قد اجتاز اختبار القدرات الفنية، والذي ينظمه مكاتب التنسيق بعد امتحان الثانوية العامة مباشرة، ويعقد بمقر كل من الكليات بالجيزة ودمياط وبنها وبني سويف.