الحد الأدنى للقبول بكليات الشعبتين العلمية والأدبية 2022

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، إن المرحلة الأولى للتنسيق بدأت 11 أغسطس 2022، وانتهت الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022، لافتًا إلى أن هناك 37 ألفًا و989 طالبًا من شعبتي العلوم والرياضيات، تقدموا في تنسيق المرحلة الأولى، و79 ألفًا و209 طلاب من الشعبة الأدبية، ليصبح الإجمالى 117 ألفًا و198 طالبًا، مشيرًا إلى تخلف 560 طالبًا عن التقدم برغباتهم في تنسيق القبول بالجامعات.

الحد الأدنى للقبول بالكليات في المرحلة الأولى «الشعبة العلمية»

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بالكليات في المرحلة الأولى في التنسيق «الشعبة العليمة»، كالتالي:

- الطب 91.60%

- طب الأسنان 91.34% .

- العلاج الطبيعي 90.73% .

- الصيدلة 90% .

- الهندسة 83.65% .

الحد الأدنى للقبول بالكليات في المرحلة الأولى «الشعبة الأدبية»

- الاقتصاد والعلوم السياسية 82.92%.

- الألسن 80.24%.

- الإعلام 77.03%

- الآثار 76.82% .

- الفنون الجميلة 68.78%.