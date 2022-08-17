الكليات المتاحة لشعبة أدبي في المرحلة الثانية للتنسيق 2022.. منها «التربية»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب القسم الأدبي 2022، في مؤتمر صحفي اليوم، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، حيث جرى إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والتفاصيل المتعلقة بالحدود الدنيا لكليات القطاع الصحي، كما أكد أنّ كلية الهندسة بها أماكن شاغرة للمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022.

وعدّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية للتنسيق، كما يلي:

الكليات المتاحة لطلاب أدبي في المرحلة الثانية

1- كليات التربية.

2- كليات الآداب - انتظام وانتساب.

3- كليات الحقوق - انتظام وانتساب.

4- كليات السياحة والفنادق.

5- كليات الخدمة الاجتماعية.