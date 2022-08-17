وزير التعليم العالي: 117 ألف طالب تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى 2022

استعرض الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، موضحًا أنها انطلقت يوم الخميس الماضي وأنتهت أمس، الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، بإجمالي 117 ألفًا و198 طالبًا، وبحد أدني 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم، وبحد أدنى لشعبة علمي رياضة بمجموع 341 درجة أي بنسبة 83.17% فأكثر، ولطلاب الشعبة الأدبية بحد أدنى بمجموع 264.5 درجة أي بنسبة 64.51% فأكثر.

تنسيق الكليات 2022 سار بصورة منتظمة

وقال عاشور، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، إن تنسيق الكليات 2022، سار بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات، لافتًا إلى أن جميع معامل التنسيق تم تجهيزها على أعلى مستوى، لاستقبال جموع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، في كافة مراحل التنسيق.

جميع معامل تنسيق الكليات 2022 معقمة ضد كورونا

وأوضح عاشور، أن جميع معامل تنسيق الكليات 2022 في الجامعات، معقمة تمامًا ضد كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على أعمال التنسيق، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة إلتزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية خلال باقي مراحل التنسيق، للحد من كورونا.