وزير التعليم العالي يهنئ طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2022: أمنياتي بمستقبل أفضل

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ عدد المتقدمين في المرحلة الأولى من التنسيق للجامعات 117 ألف طالب، نسبتهم 19% من الشعبة العلمية و13% من الشعبة الرياضية، و68% الشعبة الأدبية.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

وأضاف «عاشور»، خلال مؤتمر صحفي، أنّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، جاء تتويجا لجهد كبير بذل من جانب فريق كبير في الوزارة، خاصة مكتب التنسيق وقياداته.

وتابع: «بهني كل بناتي وأولادي الطلاب اللي تم تنسيقهم في هذه المرحلة، وأتمنى لهم التوفيق في مرحلة التعليم الجامعي، والتمنيات الطيبة للولاد في المراحل المقبلة، وأملي أنهم يحققوا مستقبلهم وأحلامهم من خلال التحاقهم بالبرامج والكليات اللي تتناسب مع مهارتهم وإمكانيتهم تلبية لرغباتهم وأتمنى لهم كل التوفيق».