إصابة 3 بينهم طفل حالته خطرة في حادث سير قرب فايد بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص، بينهم طفل في حالة خطرة، نتيجة حادث تصادم قرب مدينة فايد في محافظة الإسماعيلية ونقلوا على أثره إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم دراجة نارية بدون لوحات معدنية مع توك توك على طريق القنال القديم قرب قرية فنارة.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد محمود علي، 13 عاما، مصاب باشتباه كسر في الفخد الأيمن ونزيف داخلي بالبطن والصدر واشتباه كسر في الركبة وجرح قطعي في الرأس وكسر مضاعف في الفخد الأيسر.

كما أسفر الحادث عن إصابة محمد السيد عبد الحي 19 عاما، بجرح قطعي في الساق وسحجات وكدمات في الجسم ومينا سمير فهيم 27 عاما، مصاب بجرح قطعي في الصدر وكسر في الساعد وجميعهم مقيمون بقرية فنارة.

إصابة 3 في حادث بمدخل الإسماعيلية

وأصيب 3 أشخاص في حادث نتيجة انقلاب دراجة نارية على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، نقلوا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة عبد الله عصمت سعد، 17 عاما، ومقيم بالشهداء بدائرة قسم ثان، ومحمد عبد اللطيف أحمد 16 عاما، مقيم بالكيلو 2 وعبد الرحمن ياسر محمد 16 عاما، ومقيم في نفس المنطقة.

وقالت المصادر الطبية إن حالتي ضمن المصابين في حالة غير مستقرة وجارٍ عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لهم، مشيرا إلى أن المصاب الأول أصيب باشتباه كسور في الضلوع ونزيف داخلي في البطن والصدر، فيما أصيب الثاني بكسر في الخوض وكدمات وسحجات في الجسم وأصيب الثالث بكسر في الذراع وكدمات وسحجات مختلفة في جميع أنحاء الجسم.