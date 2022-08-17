بالأسماء.. مصرع 7 وإصابة 13 من عائلة واحدة في انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 شخصًا آخرين من عائلة واحدة، جراء انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق وصلة أبوسلطان بالإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية أرقام «ر هـ ج 9264» على وصلة طريق أبو سلطان المتفرعة من طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن، بـ 14 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت جميع المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، وتراوحت الإصابات بين توقف في القلب والتنفس، ونزيف داخلي في البطن والصدر والرأس، وكسور في العمود الفقري والضلوع، وكسور في القدمين والساقين، وجروح في مختلف أنحاء الجسم.

وقالت المصادر الأمنية والطبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى فايد المركزي لحين انتهاء التحقيقات ومعاينة الجثامين من قبل مفتش الصحة بالإسماعيلية.

إصابة 13 شخصًا

وقالت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن هناك عدة حالات خطرة في الحادث بينهم أطفال، مشيرة إلى أنه جار تقديم الدعم الطبي لهم.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: «جنا هشام محمد 10 سنوات، جنا شريف الشحات 12 سنة، أسماء يحيى عبد الحميد 40 سنة، أحمد محمد فاروق 15 سنة، عصام فاروق 17 سنة، رؤى أحمد مصطفى 8 سنوات، عصام محمد فاروق 11 سنة، محمد صلاح السيد 25 سنة، نورهان عصام فاروق 13 سنة، منى سعيد السيد 34 سنة، محمد شريف الشحات 10 سنوات، آلاء عصام فاروق 28 سنة، زين محمود مصطفى 4 سنوات»، وجميعهم مقيمين بهنباي بمحافظة الشرقية.

وأضافت المصادر الطبية، أنه تم إيداع 2 من المصابين في غرفة الإنعاش القلبي، بينهم الطفل زين محمود 4 سنوات، بسبب إصابته بتوقف في عضلة القلب والتنفس وإجراء إنعاش قلبي رئوي له.

مصرع 7 أشخاص بينهم طفل

كما أسفر الحادث أيضًا عن مصرع كلا من: «ريم صلاح السيد 22 سنة، عصام فاروق السيد 50 سنة، منى فاروق السيد 42 سنة، السيد مصطفى السيد 10 سنوات، أصالة عصام السيد 20 سنة، مصطفى السيد سعدة 45 سنة، بسمة فاروق السيد 45 سنة»، وجميعهم مقيمين بمنطقة بهنباي في الشرقية ومن عائلة واحدة.