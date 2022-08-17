وزير التعليم العالي يعلن إتاحة 4 كليات جديدة بالجامعات الحكومية للطلاب

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ هناك كليات جديدة جرى تسجيلها بالجامعات الحكومية، بل وبدأت استقبال الطلاب وهي: كلية الصيدلة في جامعة الوادي الجديد، وكلية الطب البيطري في جامعة عين شمس، وكلية الهندسة في جامعة دمنهور، وكلية الطب في جامعة العريش.

إتاحة الجامعات الحكومية بكل المناطق الجديدة والنائية

وتابع وزير التعليم العالي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، «نرغب أن تكون الكليات في كل مكان في ربوع مصرنا الحبيبة، إلى جانب إتاحة الجامعات الحكومية بكل المناطق الجديدة والنائية حرصا منا على دعم التنمية في المدن الجديدة».