تنسيق الجامعات الحكومية 2022.. تعرف على قواعد التوزيع الجغرافي 

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط تنسيق الجامعات الحكومية 2022 وأسس التوزيع الجغرافي، موضحة أنه يجري توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الكليات والمعاهد الجامعية بتجميع الجامعات بالنسبة للإدارات التعليمية في عدة مجموعات، ويلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة «أ» قبل البدء في اختيار الكليات من هذا القطاع من المجموعة «ب» كما يلزم أن يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة «ب»، قبل بدء أي اختيار من القطاع من المجموعة «ج».

تنسيق الجامعات الحكومية 2022.. 3 مجموعات إجبارية

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن تنسيق الجامعات الحكومية 2022 يجري وفق مجموعة من المجموعات، وهي مجموعة «أ» إجبارية وهي الجامعات أو الجامعات الأقرب لإدارة الطالب التعليمية ومجموعة «ب» إجبارية وهي عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، وهي إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة، ومجموعة «ج» وهي باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع.

ونوهت أنه في تنسيق الجامعات الحكومية 2022 بالنسبة للمدارس الداخلية الرياضية والعسكرية والمتفوقين يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه في استمارة الثانوية العامة، لافتة إلى اعتبار محافظات القاهرة والجيزة «نطاق جغرافي واحد» يضم جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافي، وكذلك كل الكليات التابعة لجامعات أخرى، وتقع داخل هذا النطاق الجغرافي على ألا يجري تحويل مناظر بين هذه لكليات.

ضوابط تنسيق الجامعات في محافظات مطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من محافظات مطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء، الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات التي يجري القبول بها على أساس جغرافي، سيتاح لهم أولاً تسجيل الكليات الكائنة بمحافظاتهم ثم باقي الكليات غير الموجودة بمحافظاتهم، وفقاً لترتيب جداول التوزيع الجغرافي، مسترشدة بمثال كلية الطب البيطري بمطروح، فيقوم الطالب من أبناء محافظة مطروح بتسجيل رغبة أولى كلية الطب البيطري بمحافظة مطروح، ثم كلية الطب بالإسكندرية، ثم باقي الجامعات حسب التوزيع الجغرافي.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من محافظة البحر الأحمر، سيتاح لهم تسجيل رغباتهم مجموعة «أ» إجبارية على كليات جامعات جنوب الوادي والسويس والمنيا وبني سويف وأسوان وسوهاج وأسيوط وحلوان وبني سويف، ومجموعة «ب» إجبارية على كليات جامعات القاهرة وعين شمس.