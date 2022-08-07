توقعات تنسيق الجامعات الحكومية 2022 أدبي.. اعرف هتدخل إيه؟

تنسيق الجامعات الحكومية 2022 أدبي، تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك «جوجل» خلال هذه الساعات، إذ يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، عن توقعات تنسيق الجامعات بالنسبة للشعبة الأدبية، وذلك تزامنًا مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، عن نتيجة الثانوية العامة 2022.

تنسيق الجامعات الحكومية 2022 أدبي

ووفقًا للتقرير الإحصائي الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، للشعب الدراسية المختلفة «علمي علوم وعلمي رياضية والشعبة الأدبية»، فإنه يشمل توقعات تنسيق الكليات 2022-2023، والحدود الدنيا المتوقعة للكليات المختلفة.

وبالنسبة لتوقعات تنسيق الجامعات الحكومية 2022 أدبي، فمن المتوقع أن يقل تنسيق الكليات بالجامعات الحكومية لشعبة أدبي 2022 عن العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض شرائح مجاميع نتيجة الثانوية العامة 2022 لطلاب الشعبة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» تنسيق الجامعات الحكومية أدبي، وفقًا للعام الماضي 2021، استرشادًا لطلاب الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات الحكومية 2021 أدبي

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 359.0 درجة.

- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 352.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة كفر الشيخ 350.0 درجة.

- كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس 349.0 درجة.

- كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف 344.0 درجة.

- كلية الألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة عين شمس 340.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة الفيوم 339.0 درجة.

- كلية الإعلام جامعة القاهرة 339.0 درجة.

- كلية الإعلام جامعة المنوفية 336.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة بني سويف 335.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة 334.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة أسوان 333.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة المنيا 333.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة الزقازيق 332.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة سوهاج 332.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة الأقصر 331.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة دمياط 330.0 درجة.

- كلية الإعلام جامعة بني سويف 330.0 درجة.

- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس 329.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة عين شمس 329.0 درجة.

- كلية الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق 329.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة القاهرة 328.0 درجة.

- كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي 326.0 درجة.

- كلية الآاثر واللغات بمطروح 325.0 درجة.

- كلية الآثار بجامعة الفيوم 325.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة أسوان 324.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة الأقصر 323.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة سوهاج 322.0 درجة.

- كلية الإعاقة والتأهيل بجامعة بني سويف 321.0 درجة.

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد 321.0 درجة.

- كلية الآثار بجامعة جنوب الوادي 321.0 درجة.

- كلية التربية بجامعة الإسكندرية 318.0 درجة.

- كلية التربية جامعة الزقازيق 317.0 درجة.

- كلية التربية بجامعة عين شمس 316.0 درجة.

- كلية الفنون الجميلة قسم فنون بجامعة الإسكندرية 315.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج 315.0 درجة.

- كلية التربية بجامعة بورسعيد 314.0 درجة.