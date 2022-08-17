موعد انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات 2022-2023

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، موعد انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق القبول في الجامعات 2022-2023، والمحدد انتهاؤها يوم الإثنين 22 أغسطس الجاري.

ونوه وزير التعليم العالي، خلال مؤتمر صحفي له، منذ قليل، للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، أن غدا الخميس بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول في الجامعات 2022-2023.

وأضاف أنّ عدد طلاب الشعبة العلمية المقرر تقديمهم في المرحلة الثانية للتنسيق، يبلغ 269 ألفا و202 طالب، فيما يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 45 ألفا و908 طلاب، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية 246 درجة، بنسبة مئوية 60%، بينما يبلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للتنسيق، للشعبة الأدبية 238 درجة، بنسبة مئوية 58.05%.